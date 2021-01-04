Kasımpaşa-Fenerbahçe (CANLI)

Kasımpaşa ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek haftanın kapanış müsabakası, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
Kasımpaşa'nın 11'i;
- Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Carius, Yusuf, Hodzic, Anıl, Koita.
Fenerbahçe'nin 11'i;
- Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.
FB TV'ye göre Fenerbahçe'nin saha dizilişi bu şekilde olacak
👉Gustavo stoper, Sadık sol bek! pic.twitter.com/8GKaANsUsD
FB TV'ye göre Fenerbahçe'nin saha dizilişi bu şekilde olacak
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