SÜPER LİG

Kasımpaşa-Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Fenerbahçe

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Kasımpaşa ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek haftanın kapanış müsabakası, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

Kasımpaşa'nın 11'i;

  • Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Carius, Yusuf, Hodzic, Anıl, Koita.

Fenerbahçe'nin 11'i;

  • Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.

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