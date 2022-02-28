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Kasımpaşa-Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı skoru, canlı istatistikleri ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Fenerbahçe | CANLI
Kasımpaşa-Fenerbahçe

Süper Lig'de 27. haftanın perdesi İstanbul'da kapanacak. Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçta karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 43 puan toplayan Fenerbahçe, 12 galibiyet - 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı... Kasımpaşa ise 7 maçtan mutlu ayrılırken, diğer karşılaşmalardan 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve Mete Kalkavan'ın yöneteceği Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1'den futbolseverlerle buluşacak.

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i;

  • Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Fall, Aabid, Eyseric, Ouannes, Umut

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i;

  • Altay, Nazım, Kim, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi, Arda, Valencia, Berisha.
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