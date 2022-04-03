Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının devre arasında tartışma çıktı
FUTBOL FUTBOL

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının devre arasında tartışma çıktı

Kasımpaşa’nın Gaziantep FK’yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kasımpaşa-Gaziantep FK maçının devre arasında tartışma çıktı
Kasımpaşa-Gaziantep FK

Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK’yi konuk ederken, ev sahibi ekip karşılaşmanın 22. dakikasında Hajradinovic’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Konuk ekip 35. dakikada Djilobodji’nin golüyle öne geçerken, Kasımpaşa ise 41. dakikada Muleka’nın attığı golle 10 kişi kalmasına rağmen eşitliği sağladı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalarken, soyunma odasına yönelen iki takım futbolcular arasında ise gerginlik meydana geldi. Bu noktada gelen hakem triosu ise, futbolcuların arasına girerek gerginliğin büyümesini engelledi.
Ölümcül ikram

Ölümcül ikram

Ukraynalı sivillerden Rus askerlerine son darbe.
Tüyleri diken diken etti

Tüyleri diken diken etti

46 yıl önceki uçak fotoğrafı kaybolan mesajı ortaya çıkarttı.
Bülent Turandan köprü eleştirilerine yanıt: Ne gerek var dedikleri Sabiha Gökçen dünyanın en çok kullanılan altıncı havalimanı

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: İhmalkâr eşe çifte darbe.

İlk ihracata kapı açıldı.

​Muhtarın başvurusu yetkilileri harekete geçirdi.
Doğu Ekspresine kaya engeli

Doğu Ekspresine kaya engeli

Makinistin dikkati faciayı önledi.

Yolu açma çalışmaları sürüyor.

Yeni varyantla ilgili DSÖ'den endişelendiren açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.