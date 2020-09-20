Kasımpaşa Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpa evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Geride bıraktığımız hafta her iki takımda galip gelemezken, sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu haftaysa hem Kasımpaşa hem de Rizespor Süper Lig 2020/2021 sezonunda ilk 3 puanlarını almak istiyor.

İlk 11'ler

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius

Çaykur Rizespor'un ilk 11'i: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda



