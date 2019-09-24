Kasımpaşa sürprize izin vermedi
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kasımpaşa sürprize izin vermedi

Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek, üst tura yükseldi.

Haber Merkezi IHA
Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi, Yeni Çorumspor veda etti.

Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi, Yeni Çorumspor veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı 2. lig takımı Yeni Çorumspor’u 1-0’lık skorla mağlup ederek, 4. tura yükseldi.


Kasımpaşa, ligde aldığı ilk galibiyetin ardından kupada da tur atlayarak moral buldu. Lacivert-beyazlılar, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleştiği Yeni Çorumspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tura yükselen ilk takım oldu.

Galibiyeti getiren gol Özgür Çek’ten geldi

Kasımpaşa’ya galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü Özgür Çek kaydetti. Lacivert-beyazlıların 59. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Çek, galibiyeti takımına getiren isim olmuş oldu. Özgür, kaydettiği gol ile bu sezon ilke kez resmi müsabakada rakip fileleri havalandırmış oldu.


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