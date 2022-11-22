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Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki çalıştırıcının imza törenini futbolcular da takip etti.

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Haber Merkezi AA
Kasımpaşada Selçuk İnanın imza töreninde yaptığı açıklamalar
Selçuk İnan ve Serkan Reçber

Lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde düzenlenen törende Selçuk İnan'ın yanı sıra Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi Serkan Reçber de yer aldı.

Burada açıklamada bulunan Selçuk İnan, çok mutlu olduğunu ve gururlandığını belirtti.

Kendisine teknik direktörlük fırsatı veren kulübün sahibi Turgay Ciner ile üst yönetici Serkan Reçber'e teşekkür eden İnan, "Hedeflediğim, inandığım ne varsa şu anda gerçekleşiyor. İlk teknik direktörlük deneyimim olacak. Birçoğunuz futbolculuğumu gördü, futbolculuğa başlangıç anıma şahit olanlar da var. Hedeflere hep beraber ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Hayatında inanmadığı hiçbir şeyin peşinden gitmediğini aktaran İnan, şöyle devam etti:

  • "Her zaman gerçekleşebilecek hayaller kurdum. Kasımpaşa'da olmam benim için bir şans. Bu kurumsal yapıyı tanıdım. Futbolu ne kadar önemsediklerini gördükten sonra bu kararı vermek çok kolay oldu. Galatasaray'dan ayrılalı neredeyse 1 yıl oldu. Galatasaray demişken buradan Fatih hocama teşekkür borçluyum. Bu mesleği zaten yapmak istiyordum ama beni daha da cesaretlendiren hocam oldu. 1 senedir tüm hocalarımla iletişim halindeyim. Oynadığım tüm takımlarda kaptanlık yaptım. Yurt dışına da çok gittim orada da önemli insanlarla iletişimim var. Bir oyun anlayışım her zaman vardı. Oyunculuğumda da çok düşünürdüm. Bunların hepsinden karma yapıp bana uyacak düşünceleri şu anda aklımda saklıyorum."

"Örnek aldığım isim Fatih Terim"

Selçuk İnan, teknik direktör olarak Fatih Terim'i örnek aldığını dile getirdi.

Çok önemli bir ekibe sahip olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Örnek aldığım, başarılarını iyi anlamda kıskandığım ve tekrarlamak istediğim bir isim var, o da Fatih Terim. Ekibim inandığım kişilerden oluştu. Burada güzel bir kurumsal yapı var. Hali hazırda çalışan hocalarla tanıştığımda burada Türk futbolunda böylesine önemli projelerin olması futbola bu yatırım beni şaşırttı. Heyecanlı, istekli bir ekip oluşturduk. Hepsine çok inanıyorum. Kendi dallarında çok başarılı, bilgili hocalar" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıyı, futbolcular da yerinde takip etti.

Kasımpaşa'nın yeni teknik heyeti
Kasımpaşa'nın yeni teknik heyeti

Serkan Reçber: Hocanın hedefleri bizimle uyuyordu

Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi Serkan Reçber, teknik direktör Selçuk İnan ile hedeflerinin ve felsefelerinin uyuştuğunu aktardı.

Teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdıktan sonra bu göreve isimler aradıklarını ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Reçber, şunları kaydetti:

  • "Kulüp hedeflerimiz ve prensipler doğrultusunda hocalarımızla görüştük. Selçuk hocamızla yaptığımız konuşmalar sonucunda felsefesinin bizimle uyumlu olduğunu, hedeflerinin bizimle uyumlu olduğunu gördük. Hocanın çok önemli bir kariyeri vardı. Taraflı tarafsız ülkemizde taktir edilen bir isim. Bu durumlar kolay karar vermemize neden oldu. Son 2 sene Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birinde, en önemli hocalarından birinin yardımcılığını yapması önemliydi. Futbolcu kardeşlerimizin futbolu bıraktıktan sonra bir hedefi olması gerektiğini düşünenlerdenim."

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