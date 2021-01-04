Kasımpaşa'da Thiam'ın gecesi: Fenerbahçe'ye '3' puanı getirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve puanını 29'a yükseltti. Sarı lacivertlier haftanın kapanış maçı sonrasında dördüncü sıraya yerleşti.

Karşılaşmadan dakikalar;

8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

45 1. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Detaylar geliyor...

Kasımpaşa'nın 11'i;



Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Carius, Yusuf, Hodzic, Anıl, Koita.

Fenerbahçe'nin 11'i;

Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.