Kasımpaşa’da yeni transfer Danny Drinkwater havuz antrenmanında sakatlandı

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Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı: Öcalan'ın posterini asmışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da HDP’nin Esenyurt ilçe teşkilatı binasına yapılan baskında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılı olduğu görüntüleri yayınlayan Soylu mesajında, "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı. Ayrıca, görüntülerin ortaya çıkmasını ilçe binasına düzenlenen operasyonda, elektriğin de 4 yıldık kaçak olarak kullanıldığı tespit edildi.