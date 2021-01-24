Spor Kasımpaşada yeni transfer Danny Drinkwater havuz antrenmanında sakatlandı
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Kasımpaşa’da yeni transfer Danny Drinkwater havuz antrenmanında sakatlandı

Kasımpaşa’nın Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Drinkwater, maça çıkmadan sakatlandı. Havuz antrenmanı sırasında sakatlandığı öğrenilen başarılı oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Danny Drinkwater sezon sonuna kadar Chelsea'den kiralandı.
Danny Drinkwater sezon sonuna kadar Chelsea'den kiralandı.

Kasımpaşa’nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’den kiralık olarak renklerine bağladığı Danny Drinkwater, lacivert-beyazlı takımdaki ilk günlerinde sakatlık şoku yaşadı.

Henüz herhangi bir müsabakada görev almayan İngiliz oyuncu, Kasımpaşa’da antrenmanlara başlamasının ardından havuz çalışması sırasında sakatlık geçirdi. 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenilirken, sağlık ekibinin de oyuncuyu Sivasspor maçına yetiştirmek için ekstra çaba sarf ettiği dile getirildi.

  • Deneyimli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına kadar iyileşmesi durumunda oyuna sonradan dahil olarak süre alması bekleniyor.

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