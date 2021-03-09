Spor Kasımpaşadan hakem isyanı "Sessiz kalmayacağız"
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Kasımpaşa'dan hakem isyanı: "Sessiz kalmayacağız"

Lacivert-beyazlı kulüp, maçlardaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Sistematik hakem hatalarına sessiz kalmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kasımapaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan karşılaşmadaki hakem yönetimine eleştiride bulunularak, "Sistematik hakem hatalarına sessiz kalmayacağız. 29 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa'ya yönelik art niyetli kararların artarak devam ettiğini endişeyle takip etmekteyiz. Henüz 4 hafta önce hakem Erkan Özdamar'ın tarihe kara bir leke olarak geçen birbirinden hatalı kararları unutulmamışken, Türk futbolundaki hakem skandallarından yenisi Antalya'da sahnelendi. Hakem camiasındaki ahbap-çavuş ilişkilerinin en büyük örneklerinden olan Serkan Tokat, VAR'ın başındaki Atilla Karaoğlan'la birlikte Kasımpaşa'nın bir galibiyetine daha engel olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Antalyaspor maçının 38. dakikasında yaşanan bir pozisyona dikkat çekilerek, şu görüşler paylaşıldı:

  • "38. dakikada başlangıcı net bir şekilde ofsayt olan pozisyonun ardından çalınan faul ve frikik pozisyonu da sistematik hataların devamı şeklindeydi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 'Serbest vuruş sırasında hiçbir rakip futbolcu barajın arasına giremez. En az 1 metre uzakta durmak zorunda' kararını alsa da bundan bihaber olduğunu düşündüğümüz hakem Serkan Tokat ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor oyuncusu Fredy'nin Kasımpaşa barajındaki ihlalini görmezden geldi. Bu sistematik hatalarla kulübümüzün hak etmediği puan kayıplarına bir yenisi daha eklenirken Türk futbolundaki hakem sorununun korkutucu boyutlara ulaştığını üzülerek seyretmekteyiz."

Kasımpaşa'nın gerçekleştirdiği yatırımlarla Türk futbolunda görevini en iyi şekilde yapmasına rağmen hakem kararlarından en çok etkilenen takım olduğu savunularak, şunlar kaydedildi:

  • "Kasımpaşa Kulübü, 'Her zaman Türk futboluna tam destek' diyerek yola çıkmış güzide bir kulüptür. Ligin ender ve örnek kulüplerinden olan Kasımpaşa, Türk futboluna yaptığı yatırımlar dışında kazandırdığı oyuncularla görevini en iyi şekilde yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Ancak neredeyse her maç, hakemlerin yanlış, yanlı tutumlarından en çok etkilenen takım Kasımpaşa'dır. Sesi çok çıkanın hakkının korunduğu bir dönem yaşıyoruz. Kulüp olarak her zaman bir duruşumuz var. Türk sporunun geleceği ve birlikteliği için bu duruşumuzu bozmak istemiyoruz ve bunda da kararlıyız. Ancak Antalyaspor maçındaki gibi haksızlıklara karşı sessiz kalmayacağımızı, kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Türk futbolunun kalitesinin artması için mutlak adaletin sağlanmasını bekliyoruz."

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