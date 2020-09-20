SÜPER LİG

Kasımpaşalı Koita neden kadroya alınmıyor?

Yeni sezon başlarken Kasımpaşa'nın en etkili oyuncusu olarak yorumlanan Koita, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelede de kadroda yok.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fode Koita, Kasımpaşa'nın en etkili golcülerinden biri konumunda.

Fode Koita, Kasımpaşa'nın en etkili golcülerinden biri konumunda.

Kasımpaşa'nın en etkili oyuncusu konumunda olan Fode Koita'nın iki haftadır kadroda olmaması sosyal medyada farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Adı Beşiktaş ile anılan golcü oyuncunun yönetim kararıyla oynatılmadığı iddia edilirken Koita'nın sakatlığı gereği kadroda olmadığı öğrenildi.

Sezon başı hazırlıklarında geçirdiği sakatlık sonrasında ligin ilk haftalarında forma giyemeyen oyuncunun özel olarak çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Özel bir sağlık merkeziyle anlaşma yapan Koita'nın buradaki çalışmaları sonrasında topla idmanlara başlayacağı ve yeniden kadrodaki yerini alacağı belirtildi.

Fode Koita, Süper Lig'de çıktığı 87 maçta 23 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

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