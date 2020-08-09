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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü kim oldu?

Şampiyon hoca Süper Lig'de: Kasımpaşa ile anlaştı

Kasımpaşa, Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Mehmet Altıparmak, geride bıraktığımız sezon Hatayspor'u 1. Lig'de şampiyon yapmıştı.

Mehmet Altıparmak, geride bıraktığımız sezon Hatayspor'u 1. Lig'de şampiyon yapmıştı.

Fotoğraf: Hüseyin BOZOK

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

beIN Sports'un son dakika geçtiği habere göre İstanbul ekibi, 51 yaşındaki çalıştırıcı ile el sıkıştı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Mehmet Altıparmak, geride bıraktığımız sezon Hatayspor'u 1. Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkarmıştı.

Üst üst 3. kez çalıştırdığı takımları Süper Lig’e çıkardı

Daha önce BB Erzurumspor’u Süper Lig’e yükselten Altıparmak, bu başarısını Gaziantep FK’nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak son olarak Hatayspor’u Süper Lig'e çıkararak kırılması güç bir rekora imza atmıştı.


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