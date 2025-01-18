Katil İsrail 715 sporcuyu katletti

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına kadarki 15 aylık süreçte 715 sporcu öldürüldü, 24 sporcu esir alındı, 286 spor tesisi yıkıldı. İşgalci İsrail, Ekim 2023'ten bu yana 95'i çocuk 375 futbolcuyu öldürdü. Gazze'ye saldırılar düzenleyerek sporcuların öldürülmesine ve tesislerin yıkılmasına neden olan işgalci İsrail, geçen 15 aylık süreçte 24 sporcuyu esir aldığı açıkladı.





286 spor tesisi yıkıldı





Katil İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki 286 spor tesisini bombaladı. Bu tesisler arasında İsrail hava saldırılarının hedefi olan Filistin Futbol Federasyonu genel merkezi de yer alıyor. 286 spor tesisinin 146'sı Filistinlilere futbol branşında hizmet ediyordu. Yıkılan futbol tesislerinin 133'ü Gazze'de, 13'ü ise Batı Şeria'da bulunuyordu.













Sahalar mezarlık oldu





Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edilirken, futbol sahaları 'mezarlık' olarak kullanıldı. Gazze Şeridi'ndeki spor tesislerinin yüzde 90'ı İsrail'in soykırımında tahrip edildi. Bölgedeki birçok stat, hava ve topçu saldırıları sonucu yıkılan yapılar arasındaydı ve bazı futbol sahaları, birçok mezarlığın aşırı kalabalık olması veya erişilememesi nedeniyle geçici mezarlık olarak kullanıldı. Soykırımcı İsrail birliklerinin Ocak 2024'te Yarmouk Stadyumu'nu Filistinli tutuklular için hapishane olarak kullandığına ait görüntüler de ortaya çıktı.













"Olimpiyat sözleşmesine aykırı"





Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, soykırımcı İsrail güçlerinin yaptıklarına ilişkin çarpıcı bir detaya vurgu yaptı. Rajoub, katil İsrail'in Filistin spor kulüplerine kasıtlı saldırdığını ve bunun Olimpiyat Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğunu ifade etti.











