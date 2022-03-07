Kayseri'de kazanan Alanyaspor

Süper Lig'de 28. hafta oynanan 3 maçla sona erdi. 38 puanlı Kayserispor sahsında 43 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele Alanya ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Alanyaspor'un gollerini 41. dakikada Oğuz Aydın ve 83. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 34. dakikada İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci'den geldi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Kayserispor 37 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 46'ya yükseltti.
Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.