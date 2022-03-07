Spor Kayseride kazanan Alanyaspor
FUTBOL FUTBOL

Kayseri'de kazanan Alanyaspor

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ve Alanyaspor Kadir Has Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseride kazanan Alanyaspor
Kayserispor-Alanyaspor

Süper Lig'de 28. hafta oynanan 3 maçla sona erdi. 38 puanlı Kayserispor sahsında 43 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele Alanya ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Alanyaspor'un gollerini 41. dakikada Oğuz Aydın ve 83. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 34. dakikada İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci'den geldi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Kayserispor 37 puanda kalırken, Alanyaspor puanını 46'ya yükseltti.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

​Beşiktaş iki kez yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı.
Süper Ligde Digitürk devri kapandı

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

​Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: "Ya Saran ya TRT"
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakerede yine ateşkes kararı çıkmadı

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir BB kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

​AK Parti kaynakları açıkladı: Putin 'Talimat vereceğim' dedi.

Beykoz savaş alanına döndü

Beykoz savaş alanına döndü

İETT otobüsü, bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi.

​Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız

Bakan Nebati: Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.