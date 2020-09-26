SÜPER LİG

Kayserispor - Erzurumspor maç özeti: Kayseri Erzurum maçı kaç kaç bitti?

Erzurumspor yeni transferiyle deplasmanda coştu

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni transferi Novikovas'ın etkili oyunuyla maçı 3-1 kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Novikovas gol sevincinde kameraya poz verdi.

Novikovas gol sevincinde kameraya poz verdi.

Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor-Erzurumspor maç özeti

13. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Novikovas'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

30. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

İki takımın maçtaki ilk 11'leri
İki takımın maçtaki ilk 11'leri
DHA

Novikovas'tan Guti pası


42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Novikovas'ın topuk pasını iyi takip eden Rashad Muhammed, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Ermah Başsan ile Novikovas'ın gol sevinci
Ermah Başsan ile Novikovas'ın gol sevinci
AA

Novikovas farkı ikiye çıkardı


45+2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın ortasında, geriden koşu yaparak ceza sahasına giren Novikovas, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Maçın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

Kayserispor Henrique ile umutlandı


83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'ye Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Murat faul yapınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Henrique topu ağlara yolladı: 1-2.

88. dakikada ceza sahası içinde Ömer'in pasında topla buluşan Kanga'nın şutunu kaleci kornere çeldi.

Sissoko skorunu tayin etti


90+5. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Obertan'ın ceza sahası içine pasında topla buluşan Sissoko topu ağlara yolladı: 1-3.

Maçta başka gol olmayınca Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.




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