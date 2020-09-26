Erzurumspor yeni transferiyle deplasmanda coştu

Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor-Erzurumspor maç özeti
13. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Novikovas'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.
30. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.
Novikovas'tan Guti pası
42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Novikovas'ın topuk pasını iyi takip eden Rashad Muhammed, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Novikovas farkı ikiye çıkardı
45+2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın ortasında, geriden koşu yaparak ceza sahasına giren Novikovas, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
Maçın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut üstten auta gitti.
Kayserispor Henrique ile umutlandı
83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'ye Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Murat faul yapınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Henrique topu ağlara yolladı: 1-2.
88. dakikada ceza sahası içinde Ömer'in pasında topla buluşan Kanga'nın şutunu kaleci kornere çeldi.
Sissoko skorunu tayin etti
90+5. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Obertan'ın ceza sahası içine pasında topla buluşan Sissoko topu ağlara yolladı: 1-3.
Maçta başka gol olmayınca Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.
Galibiyet Pozumuz 💪🏻😎💙#KYSvERZ pic.twitter.com/5IRYd1FanN
Galibiyet Pozumuz 💪🏻😎💙#KYSvERZ pic.twitter.com/5IRYd1FanN— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) September 26, 2020
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