Kayserispor '1-0'a abone

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken bu maçlarda sahadan 1-0’lık sonuçlarla ayrıldı.

Kayserispor’un bu sezon aldığı galibiyetler şöyle:

1. hafta: Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

4. hafta: Ankaragücü-Kayserispor 0-1

17. hafta: Denizlispor-Kayserispor 0-1

18. hafta: Kayserispor-Malatyaspor 1-0

Sarı-kırmızılılar 18. hafta sonunda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.



