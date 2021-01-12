SÜPER LİG

Kayserispor '1-0'a abone

Bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet elde eden Hes Kablo Kayserispor, kazandığı maçlarda aynı skoru aldı.

Haber Merkezi İHA
Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazandı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’de oynadığı son 2 maçında aldığı galibiyetler ile 16 puana erişen Hes Kablo Kayserispor seriyi bozmadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken bu maçlarda sahadan 1-0’lık sonuçlarla ayrıldı.

Kayserispor’un bu sezon aldığı galibiyetler şöyle:

1. hafta: Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

4. hafta: Ankaragücü-Kayserispor 0-1

17. hafta: Denizlispor-Kayserispor 0-1

18. hafta: Kayserispor-Malatyaspor 1-0

  • Sarı-kırmızılılar 18. hafta sonunda oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Hes Kablo Kayserispor bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.


Kayserispor'dan çağrı: Bir olmazsak hiç oluruz
Kayserispor'dan çağrı: Bir olmazsak hiç oluruz

Süper Lig’de son 2 haftada aldığı galibiyetler ile çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor’da moraller yerinde, yüzler gülüyor. Denizlispor’dan sonra Malatyaspor’u da 1-0 mağlup ederek hanesine son iki haftada 6 puan yazdıran sarı-kırmızılı takımda adeta bayram havası esiyor. "Gelin hep birlikte gururlanalım"Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrasında camiaya seslenerek birlikteliğin kurulması gerektiğini söyledi. Tokgöz, "Kayserispor’un başarısızlığını istemeyip, şahısların başarısızlığını istemek birlikte olmamızın önündeki en büyük engeldir. Başarı olsun birlikte sevinelim, gelin hep birlikte gururlanalım. Kayserispor’umuza başarısız olmak yakışmaz. Bir olmazsak hiç oluruz" ifadelerini kullandı.Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u eli boş gönderdi

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