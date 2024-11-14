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Kayserispor beraberliğe abone

Kayserispor beraberliğe abone

10:1514/11/2024, Perşembe
IHA
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Kayserispor 11'i
Kayserispor 11'i

Kayserispor, Süper Lig’de geride kalan 12 haftada en çok berabere kalan iki takımdan biri oldu.

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada sahasında kazanamayan 3 takımdan biri olan Kayserispor, oynadığı maçlarda da en çok berabere kalan 2 takımdan biri olarak görüldü.


Karadeniz ekibi Trabzonspor gibi Kayserispor da ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alıp 6 kez berabere kaldı.


12 puanla 15. sırada bulunan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa ve Adana Demirspor ile sahasında kazanamayan 3 ekip arasında da görülüyor.





#Süper Lig
#Kayserispor
#Trabzonspor

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