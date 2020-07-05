SÜPER LİG

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor

Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1 kazanmıştı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-1 kazanmıştı.

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

  • Kayserispor ile Beşiktaş arasında Kadir Has Stadyumu'nda 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak mücadelenin başlama düdüğü 21.00. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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