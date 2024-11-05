Kayserispor evinde galibiyeti unuttu

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 10 maçtır sahasında kazanamıyor. Son olarak geçen sezon oynadığı Ankaragücü maçında 3-2 galip gelen sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 10 müsabakada sahadan sevinçle ayrılamadı. Ankaragücü maçı sonrasında Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybetti. Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta ise Sivasspor ve Beşiktaş’a kaybederken Eyüpspor, Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.