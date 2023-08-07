Kayserispor-Galatasaray maçına büyük ilgi

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Bugün saat 11.00’de satışa çıkan biletlere vatandaşlar akın etti.





Gurbetçi vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği biletlerin fiyatı 650 ile bin 500 lira arasında değişiyor.





Sabah saatlerinden itibaren bilet gişelerinin önünde sıraya giren vatandaşlar, bilet almak için bekledi.





Kayserispor taraftarı gurbetçi Bünyamin Yıldırım, “Gurbetçilerimizden, Kayserispor’a ilgi ve destek var. İlk maç, heyecanlıyız. İnşallah transfer tahtamız da açılacaktır. Başkanımız Ali Çamlı’dan bekliyoruz. Hocamız Çağdaş Atan’ı da kaybetmek istemiyoruz. Güzel transferler bekliyoruz. Kayserispor’u yalnız bırakmayalım, desteksiz bırakmayalım. Buradan bütün Kayserililere ve Kayserisporlulara seslenmek istiyorum. Lütfen takıma sahip çıkalım” dedi.





Kayserispor ile Galatasaray arasında 12 Ağustos’ta oynanacak olan Süper Lig 1. hafta müsabakası saat 21.45’de başlayacak.









💪 Haydi maça Kayseri! 🟡🔴



🚨 Mondihome Kayserispor’umuzun Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu 1. haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Galatasaray ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de Passolig tarafından… pic.twitter.com/2iVTscb4lZ — Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) August 6, 2023























