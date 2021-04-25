Kayserispor galibiyeti unuttu

Kayserispor ligdeki son 8 maçını kazanamadı. Bu maçlarda 4 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı.
Küme düşme hattında yer alan Kayserispor, son 8 maçında Galatasaray, Karagümrük, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybederken Göztepe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından da beraberlikler aldı. Sarı kırmızılılar son 8 maçında 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.
Kayserispor’un oynadığı son 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
- 30. hafta Kayserispor-Galatasaray 0-3
- 31. hafta Karagümrük-Kayserispor 3-0
- 32. hafta Kayserispor-Göztepe 1-1
- 33. hafta Trabzonspor-Kayserispor 1-1
- 34. hafta Kayserispor-Antalyaspor 0-1
- 35. hafta Konyaspor-Kayserispor 0-0
- 36. hafta Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2
- 37. hafta Beşiktaş-Kayserispor 3-1