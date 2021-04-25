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Kayserispor galibiyeti unuttu

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor galibiyeti unuttu
Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de 18. sırada yer alıyor.

Kayserispor ligdeki son 8 maçını kazanamadı. Bu maçlarda 4 kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 4 beraberlik aldı.

Küme düşme hattında yer alan Kayserispor, son 8 maçında Galatasaray, Karagümrük, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaybederken Göztepe, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından da beraberlikler aldı. Sarı kırmızılılar son 8 maçında 5 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Kayserispor’un oynadığı son 8 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

  • 30. hafta Kayserispor-Galatasaray 0-3
  • 31. hafta Karagümrük-Kayserispor 3-0
  • 32. hafta Kayserispor-Göztepe 1-1
  • 33. hafta Trabzonspor-Kayserispor 1-1
  • 34. hafta Kayserispor-Antalyaspor 0-1
  • 35. hafta Konyaspor-Kayserispor 0-0
  • 36. hafta Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2
  • 37. hafta Beşiktaş-Kayserispor 3-1

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