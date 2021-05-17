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Kayserispor gol yollarında büyük sıkıntı çekti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı 40 karşılaşmada rakip filelere en az gol atan takım oldu.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor gol yollarında büyük sıkıntı çekti
Kayserispor son hafta maçlarında alınan sonuçların ardından ligde kalmayı başardı.

Kayserispor, geride kalan sezonda çıktığı 40 maçta rakip filelere sadece 35 gol atabildi.

Topladığı 41 puanla ligi 17. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligde mücadele eden 21 takım arasında 35 golle en az gol atan takım oldu.

40 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Kayserispor'da takımın en golcüsü 9 gol ile İlhan Parlak oldu.

Attığı 35 gole karşılık kalesinde 52 gol gören Kayserispor, sezonu eksi 17 averajla tamamladı.

  • Kayserispor, 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı 34 maçta rakip filelere 40 gol atmıştı.

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