Kayserispor gol yollarında büyük sıkıntı çekti

Kayserispor, geride kalan sezonda çıktığı 40 maçta rakip filelere sadece 35 gol atabildi.

Topladığı 41 puanla ligi 17. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligde mücadele eden 21 takım arasında 35 golle en az gol atan takım oldu.

40 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Kayserispor'da takımın en golcüsü 9 gol ile İlhan Parlak oldu.

Attığı 35 gole karşılık kalesinde 52 gol gören Kayserispor, sezonu eksi 17 averajla tamamladı.

Kayserispor, 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı 34 maçta rakip filelere 40 gol atmıştı.