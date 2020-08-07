Başkan açıkladı: Prosinecki gitti Lung kaldı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, devre arası takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gözbaşı, Prosinecki'ye teşekkür ederek, "Çok değerli hocamız Robert Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisi duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir" ifadelerini kullandı.

Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah'ın hangi takıma transfer olacağı konusu netleşiyor. Sarı kırmızılı takımda sergilediği performansla birçok takımın gündemine giren oyuncu, Gana basınına göre Galatasaray ile her konuda anlaştı.Bonservis sorununun çözülmesini bekleyen yetenekli futbolcunun bu sıkıntının giderilmesinin ardından İstanbul'a gideceği iddia edildi. Ghanasoccernet'te yer alan haberin detaylarında Galatasaray'ın bu transfere kaynak oluşturmak için Maicon'u sattığı, Belhanda ve Babel'in de ayrılığının sürpriz olmayacağı belirtildi.Bernard Mensah, Kayserispor formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.Galatasaray, Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah ile anlaştı (GHN) pic.twitter.com/riClDP8uqO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 3, 2020

Kaleci Lung takımda kaldı

Başkan Berna Gözbaşı, Rumen kaleci Silviu Lung'un sarı-kırmızılı ekipte kaldığını açıkladı.

Gözbaşı, 31 yaşındaki kalecileri Lung'un önümüzdeki sezonda da Kayserispor forması giyeceğini belirtti. Gözbaşı, açıklamasında, "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde" değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecileri belli oldu: Lung tarihe geçti Bu sezon topladığı 32 puanla 17.sırada kalarak küme düşen Hes Kablo Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung, Süper Lig’de en çok kurtarış yapan futbolcu olarak tarihe geçti.34 haftalık Süper Lig’de 29 maçta görev yapan Rumen kaleci Silviu Lung, 23 maçta gol yerken 6 müsabakayı da gol yemeden kapattı. 29 maçta 55 gol yiyen Lung, en çok golü Kasımpaşa (5 gol) maçında kalesinde gördü.Silviu Lung zirvede, Uğurcan ikinciLung, yaptığı kurtarışlar ile takımının en önemli isimlerinden birisi oldu. Takım kaptanlığını üstlenen Rumen file bekçisi, yaptığı 123 kurtarış ile ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. Lung’un peşinden en çok kurtarış yapan bir başka kaleci ise Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır oldu.Süper Lig 2019/20 sezonunun en çok kurtarış yapan kalecileri:Silviu Lung - 123Uğurcan Çakır - 114Fabien Farnolle - 103 Mert Günok - 99 Mamadou Samassa - 97Günay Güvenç -93Adam Stachowiak - 81Fernando Muslera - 79Korcan Çelikay - 78Fatih Öztürk - 77Galeri: Rıdvan Dilmen sezonun 11'ini açıkladı