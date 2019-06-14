SÜPER LİG

Kayserispor kaptanı Umut Bulut Gaziantep yolunda

Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut, takımıyla yeni sözleşme imzalamadı. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Haber Merkezi IHA
Umut Bulut

Umut Bulut

Süper Lig’de son 3 sezonunu İstikbal Mobilya Kayserispor’da geçiren Umut Bulut, Süper Lig’in yeni takımı Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Umut Bulut, Teknik Direktör Marius Sumudica’yı takımın başına geçiren ve transfer çalışmalarına başlayan Gazişehir Gaziantepspor takımından transfer teklifi aldığını doğruladı.

Umut Bulut, "İstikbal Mobilya Kayserispor ile görüştük. Anlaşma ortamı bulamadık. Gazişehir Gaziantepspor’dan teklif geldi. Her iki taraf da düşünüp karar verecek. Kısmetimizde neresi varsa orada oynayacağız artık" dedi.

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