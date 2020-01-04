SÜPER LİG

Kayserispor Kravets’i bırakmadı

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü, Ukraynalı golcü Artem Kravets’in takımdan gitmesine izin vermedi.

Haber Merkezi İHA
Artem Kravets bu sezon 6 maçta 4 gol attı.

Artem Kravets bu sezon 6 maçta 4 gol attı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Artem Kravets’in gidişine izin çıkmadı. Sarı kırmızılı kulüp, Artem Kravets’in biriken alacağı olan 550 bin euroyu ödedi. Bu ödeme neticesinde Artem’in sözleşme fesih hakkı ortadan kalktı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, taraftara verdiği sözü tutmuş oldu. Artem Kravets de, takım arkadaşları gibi Antalya’ya giderek takımın kamp yaptığı otele varıp çalışmalara başlayacak.

  • Artem Kravets, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "Ligin ikinci yarısında gol atmak için elimden geleceği yapacağım" cümlesi kurdu.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ünal Karaman Trabzon'dan ayrıldı
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.