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Kayserispor Rizespor karşısında hayata döndü: Sumudica istifa kararı aldı

Spor Toto Süper Lig’in 28'inci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, karşılaşma sonrasında görevini bırakabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sumudica
Sumudica

Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Mücadele sonrasında konuk ekibin teknik direktörü Sumudica, takımdan ayrılabileceğinin mesajını verdi.

Sumudica'nın açıklamaları şöyle;

  • "Bir kere daha kornerden gol yedik. Sürekli aynı golleri yiyoruz. Maçtan önce bu pozisyonlara hazırlanıyoruz, hepsini konuşuyoruz tek tek. Oyuncularıma sürekli sorumluluk almalarını söylüyorum ama maalesef hep aynı golleri yiyoruz. Rizespor için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Kulüp başkanıyla bir toplantı yapmayı planlıyorum. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Kimseyi suçlamıyorum. Bu benim hatam. Devre arasında bu takımı almam bir hataydı. Rizespor taraftarlarından özür diliyorum. Bize güveniyorlardı. Ama bugün yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum."

Karşılaşmadan dakikalar;

3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon’un ortasında top Attamah’ın önünde kaldı. Attamah’ın vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

9. dakikada gelişen Rizespor’un atağında sağ çaprazda topla buluşan Boldrin ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Doğan’dan seken topu, defans uzaklaştırdı.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Melnjak’ın ortasında Boldrın’den önce savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Maglija’nın pasında topla buluşan Attamah’ın vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

GOL!

  • 48'inci dakikada korner atışı kullanan Avramovski'nin ceza sahası içine gönderdiği topu Maglica kafa ile sektirerek, Muhar ile buluşturdu. Topa kafa ile vuran Muhar topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

57'inci dakikada sağ çaprazda Selim Ay'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

71'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lennon'un kaleye çektiği şut direkten döndü.

GOL!

  • 73'üncü dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in verdiği pasta topla buluşan Samudio'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.

GOL!

  • 77'nci dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine gönderdiği ortaya kafa ile vuran İlhan Parlak topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
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