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Kayserispor şampiyon Trabzonspor'u eledi ve kupada finale yükseldi

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar 1-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında rakibini 4-2 yendi ve finale yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor şampiyon Trabzonsporu eledi ve kupada finale yükseldi
Kayserisporlu futbolcuların sevinci.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek kupada finale yükseldi.

Maçtan dakikalar;

40'ıncı saniyede Trabzonspor penaltı kazandı. Altıpas içerisinde Cornelius ile Carole arasındaki iki mücadelede hakem Carole'ün topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

GOL!

  • 3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

8. dakikada Onur Bulut'un ortasında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiam'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çelmeyi başardı.

9. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu son anda çeldi.

25. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut'un pasında ceza sahası önündü topla buluşan Bertolacci'nin, yerden köşeye gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ortasında, savunmanın arkasına koşu yapan Mustafa Pektemek'in, kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top auta gitti.

GOL!

  • 48. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak şutunu çekti. Savunmaya çarparak kaleci Uğurcan’ı yanıltan top ağlarla buluştu. 1-1

52. dakikada Bertolacci’nin sol kanttan içeri gönderdiği topa dokunan Thiam’ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL!

  • 59. dakikada Bertolacci’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Hosseini’nin vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-1

68. dakikada Bertolacci’nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Emrah’ın kafa vuruşu yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Thiam bekletmeden vurdu, çizgi üzerinde savunmaya çarpan top kornere gitti.

GOL!

  • 82. dakikada Cornelius’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf’un vuruşunda kaleci Lung topu çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Bakasetas, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

GOL!

  • 90. dakikada Emrah’ın ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi. 3-2

GOL!

  • 90+5. dakikada sağ kanatta topu alan Emrah, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-2
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