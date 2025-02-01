Süper Lig maçlarında VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor'un Kayserispor ile karşı karşıya geleceği mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) Pawel Pskit oldu.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.
TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre müsabakanın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Pskit oturacak.
#Süper Lig
#Kayserispor
#Trabzonspor