Kayserispor üç puanı tek golle aldı

Spor

Acun Ilıcalı'nın ilk transferleri Fenerbahçe'den: İki oyuncuyla anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, sarı-lacivertli takımda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı kadrosuna kattığı iddia edildi.