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Kayserispor üç puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kaysrispor sahasında Altay'ı konuk etti. Karşılaşama ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor üç puanı tek golle aldı
Kayserispor son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de 20. hafta maçları devam ediyor. Son üç maçında 2 beraberlik 1 yenilgi alan Kayserispor sahasında düşme hattında yer alan Mustafa Denizli'nin Altay'ını konuk etti. Karşılaşma 1-0 Kayseri ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Kayserispor'u galibiyete taşıyan gol 33. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 27'ye yükseltirken Altay ise 18 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Kayserispor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken Altay sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
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