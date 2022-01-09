Kayserispor üç puanı tek golle aldı

Süper Lig'de 20. hafta maçları devam ediyor. Son üç maçında 2 beraberlik 1 yenilgi alan Kayserispor sahasında düşme hattında yer alan Mustafa Denizli'nin Altay'ını konuk etti. Karşılaşma 1-0 Kayseri ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
Kayserispor'u galibiyete taşıyan gol 33. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 27'ye yükseltirken Altay ise 18 puanda kaldı.
Ligin 21. haftasında Kayserispor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken Altay sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.