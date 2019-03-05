SÜPER LİG

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber: 2 ay yok

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Mensah’ın köprücük kemiğinde çıkık olduğu ve 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber Merkezi IHA
Mensah Kayserispor formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol kaydetti.

Mensah Kayserispor formasıyla çıktığı 26 maçta 4 gol kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayseri’de oynanan Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanarak gözyaşları arasında oyun alanını terk eden Bernard Mensah’tan kötü haber geldi.Ganalı futbolcunun ameliyat olup olmayacağı netlik kazandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, haber merkezimize yaptığı açıklamasında Mensah’ın bu hafta bıçak altına yatacağını söyledi. Orhan Taşçı, "Beşiktaş maçında sakatlanan futbolcumuzda köprücük kemiği çıkık teşhisi kondu. Bu hafta içerisinde ameliyat olacak. Kendisi uzun süre aramızda olamayacak" dedi.

6-8 hafta yok

Mensah’ın 2 ay oynayamayacak durumda olduğunu söyleyen Taşçı, "Mensah’tan 6 ila 8 hafta yararlanamayacağız. Mensah’ın kısa sürede aramıza katılıp eski gücüne kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

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