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Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs çıktı

Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs çıktı

Kayserispor, bir idari personelde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor'da test sonucu pozitif çıkan idari personelin ismi açıklanmadı.

Kayserispor'da test sonucu pozitif çıkan idari personelin ismi açıklanmadı.

Sarı-Kırmızılı kulüpte koronavirüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Hes Kablo Kayserispor’da yapılan testin sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir idarei personelimizde sonuç pozitif yeni tip koronavirüs (COVID-19) çıkmıştır" denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz"

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