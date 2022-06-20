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Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1 senelik sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi DHA
Kayserisporda Çağdaş Atan dönemi başladı
Çağdaş Atan

Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşen İmza töreninde konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Teknik direktörümüzle sözleşme süremiz bitmişti. Yeni bir teknik direktör arayışlarına başladık. Adaylarımıza durumumuzu açıklıkla söyledim. Bir hocamızla anlaştık fakat daha sonra transfer konusunda fikir ayrılığı olduğu için anlaşamadık. Daha sonra Çağdaş hoca ile temasa geçtik. Çağdaş hoca bizim takım hakkında ne düşündüğünü söyledi. Sunum yaptı. Ben de kulübümüzün durumunu açık yüreklilikle söyledim. Kendisi de bunu bilerek geldiğini söyledi. Kendisi ‘Hayallerimiz bütçelerden büyük’ dedi ve camiamızın gönüllerini fethetti. Bu yük artık benim kaldıracağımdan daha büyük bir noktaya geldi. Kolay olan benden önce olduğu gibi ‘Ben oynamıyorum’ diye bırakıp gitmek. Ama ben hiçbir zaman kolayı seçmedim. İnşallah Çağdaş hoca ile önce hayatta kalma daha sonra da iyi oyun. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

''Biz her zaman oyunun gücüne inandık''

Çağdaş Atan ise, “Başkanımız Berna Gözbaşı ile görüştük, sunumumuzu yaptık. Oyunumuzu, hayallerimizi anlattık. Hayallerimiz bütçelerden büyük derken de biz her zaman oyunun gücüne inandık. Oyunun oyuncuların değerini artıracağına inanıyoruz. Genç metot antrenörleriyiz. O yüzden hiçbir zaman oyunu, oyuncu üstünden okumayız. Çok yüksek bütçeli oyunculardan ziyade belli bir sistemle, elimizdeki oyuncuların değerini artırarak akademiyle de birlikte çalışarak güçlü bir oyun oynatmak istiyoruz. Önde baskı yapan, topa sahip olan, Kayseri halkının gurur duyacağı bir futbol oynayarak elimizdeki oyuncuların market değerini artırıp kulübümüzü sezon sonuna rahat bir şekilde ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Genç teknik adam Alanyaspor'un başında çıktığı 47 maçta, 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

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