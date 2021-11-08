Kayserispor'da Cüneyt Çakır isyanı: "İki puanımız gasp edildi"

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kadıköy’de 2 puanlarının gasp edildiğini ifade eden Gözbaşı, “En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Kayserispor vardı bugün sahada. Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy’de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi. Biz puan cetvelinde hak ettiğimiz üst sıralara elbette çıkacağız. Biz güzel futbolumuza devam ettikçe her şeye rağmen, tüm engellere rağmen hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bugün bizi Kadıköy’de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu takım alkışı hak ediyor. Kayserispor'umuza gönül veren tüm futbolseverlere destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

REKLAM

"Cüneyt Çakır bizim maçlarda aslan kesiliyor"





Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı da maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Çamlı, "İyi bir maçtı. Fenerbahçe büyük bir camia. Kayserispor da başarıyı kovalayan bir camia. Keşke bugün hakem konuşmasaydık. Aslında prensip olarak biz hakemlerle ilgili konuşmayı pek sevmiyoruz ama penaltının verildiği dakika 96,47. Cüneyt hoca insaflıca bir izlesin. Hakkaniyetliyse helal olsun" diye konuştu.

"Kayserispor’un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor. Sürekli bizi kıymaya dönük hareketler. Vicdanıyla hesaplaşsın" ifadelerini kullanarak Cüneyt Çakır'a yönelik eleştirilerini sürdüren Çamlı, "Sahada inanılmaz mücadele eden bir takım var. Böyle şeylere Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok zaten. Cüneyt Çakır'a soruyorum, o penaltı Kayserispor'un olsa çalabilir miydi? Lütfen bu konuda Cüneyt Çakır bir açıklama yapsın. Daha önce verilmeyen penaltının, verilmeyen golün olduğu bir Trabzonspor maçımız var. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe bizim için çok kıymetli bir kulüp. Onlara başarı diliyorum. Mutlaka toparlanacaktır, iyi olacaktır. Ama biz Kayserispor olarak hocamız, teknik kadromuz, başkanımız ile inanılmaz mücadele ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Hakemlere yönelik her zaman yapıcı konuşmaya gayret ettiğini söyleyen Çamlı, şunları aktardı:

"Dünyada medarı iftiharımız, gururumuz dediğimiz bir hakem. Penaltı verebilir ama maçı dakikasında bitir. Değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kulübe geldiğim günden beri 'Hakemler de insan, hata yapar' diyorum. Hep yumuşatıcı açıklamalar yapıyoruz ama el insaf. Çok büyük paralar, çok büyük emekler var. Bir kulübün kaderiyle oynuyorsunuz. Maç bitmiş hala 1,5 dakika oynatıyorsun ve penaltı çalıyorsun. Tamam çal ama zamanında maçı bitir. Yazık. Söylemek istediğim çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bugün giden Kayserispor'un 2 puanı oldu. Çok değerli bir federasyon başkanımız var. O da çabalıyor bu işler düzelsin diye. Hakemler takımların kaderiyle oynamasın. Dikkatli düdük çalsınlar. VAR'daki de buradaki de dikkat etsin. Çocuklar sahada basmadık yer bırakmıyor, hakemin bir düdüğüyle bu tür konuşmalar yapmak durumunda kalıyoruz."