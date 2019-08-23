Kayserispor'da hedef Adebayor
SÜPER LİG

Kayserispor'da hedef Adebayor

Medipol Başakşehir ile yollarını ayran Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belliyor. 35 yaşındaki oyuncu için Kayserispor devrede.

Haber Merkezi DHA
Adebayor, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 4 gol kaydetti.

Adebayor, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 4 gol kaydetti.

Kayserispor, Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Togolu santrforu Emmanuel Adebayor ile görüşüyor.

Yeni sezon öncesi 17 ismi kadrosuna katan Sarı-kırmızılı takım, forvet oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdüyor. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu kapsamda Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor'u takıma katmayı planlıyor. Transfer konusunda Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yöneticileri, transferi neticelendirmek istiyor.

  • 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Adebayor, geçen sezon 19'u lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1 de Avrupa Ligi'nde olmak üzere 24 maçta forma giymiş, 4 gol kaydetmişti.

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