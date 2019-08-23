Kayserispor'da hedef Adebayor

Kayserispor, Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Togolu santrforu Emmanuel Adebayor ile görüşüyor.

Yeni sezon öncesi 17 ismi kadrosuna katan Sarı-kırmızılı takım, forvet oyuncusu için transfer çalışmalarını sürdüyor. İstikbal Mobilya Kayserispor, bu kapsamda Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor'u takıma katmayı planlıyor. Transfer konusunda Togolu futbolcu ile bir araya gelen Kayserispor yöneticileri, transferi neticelendirmek istiyor.