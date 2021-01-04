Kayserispor'da Samet Aybaba ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de kötü sonuçlar alan ve son olarak Beşiktaş'a yenilen Kayserispor'da yönetimi, teknik direktör Samet Aybaba'nın görevine son verdi. Bayram Bektaş'ın ardından takımın başına gelen Aybaba, takımla istediği sonuçları elde edememişti.
Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında hakemlere yüklenen Samet Aybaba'nın aksine Kayserispor yönetimi, mücadele sonunda teknik heyeti sorumlu tutmuştu ve hakem eleştirilerine karşı çıkmıştı.
Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftası sonunda 10 puanla 21. sırada yer alıyor.
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