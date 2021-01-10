SÜPER LİG

Kayserispor'dan çağrı: Bir olmazsak hiç oluruz

Süper Lig'de bu sezon ilk kez 2 maç üst üste kazanan Hes Kablo Kayserispor'da basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, camiaya birlik çağrısı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’de son 2 haftada aldığı galibiyetler ile çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor’da moraller yerinde, yüzler gülüyor. Denizlispor’dan sonra Malatyaspor’u da 1-0 mağlup ederek hanesine son iki haftada 6 puan yazdıran sarı-kırmızılı takımda adeta bayram havası esiyor.

"Gelin hep birlikte gururlanalım"


Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrasında camiaya seslenerek birlikteliğin kurulması gerektiğini söyledi. Tokgöz, "Kayserispor’un başarısızlığını istemeyip, şahısların başarısızlığını istemek birlikte olmamızın önündeki en büyük engeldir. Başarı olsun birlikte sevinelim, gelin hep birlikte gururlanalım. Kayserispor’umuza başarısız olmak yakışmaz. Bir olmazsak hiç oluruz" ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u eli boş gönderdi
Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u eli boş gönderdi

Ligin 18. haftasında Kayserispor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Kadir Has Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.Kayserispor'a galibiyeti getiren golü, 10. dakikada Semih Kaya kendi kalesine attı. Karşılaşmadaki tek gol Alibec'in kaçırdığı penaltı sonrası kazanılan kornerin ardından geldi.Bu sonuçla Yeni Malatyaspor 21 puanda kaldı. Ateş hattında yer Kayserispor ise aldığı kritik galibiyetle puanını 16'ya yükseltti.Gaziantep FK'nın serisini Sivasspor bitirdi

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