Kayserispor'dan çağrı: Bir olmazsak hiç oluruz

Süper Lig’de son 2 haftada aldığı galibiyetler ile çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor’da moraller yerinde, yüzler gülüyor. Denizlispor’dan sonra Malatyaspor’u da 1-0 mağlup ederek hanesine son iki haftada 6 puan yazdıran sarı-kırmızılı takımda adeta bayram havası esiyor.

"Gelin hep birlikte gururlanalım"





Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrasında camiaya seslenerek birlikteliğin kurulması gerektiğini söyledi. Tokgöz, "Kayserispor’un başarısızlığını istemeyip, şahısların başarısızlığını istemek birlikte olmamızın önündeki en büyük engeldir. Başarı olsun birlikte sevinelim, gelin hep birlikte gururlanalım. Kayserispor’umuza başarısız olmak yakışmaz. Bir olmazsak hiç oluruz" ifadelerini kullandı.