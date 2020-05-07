Kayserispor'dan TFF'ye tepki: Maçlar ölümüne oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in Süper Lig ve alt liglerdeki maçların 12-13-14 Haziran’da başlatılacağını açıklaması yeni tartışmalara neden oldu. Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, liglerin başlatılacağı tarihin doğru olmadığını ve büyük bir risk taşıdığını söyledi.

"Ölüm riski yüksek bir durumda nasıl maçlara motive olunacak?"

Tokgöz, “Liglerin oynanması için verilen çabaya saygı duyarız. TFF kararı neticesinde Kayserispor olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisinde kurallar nezrinde çalışmalarımıza başlayacağız. Ancak bu sürecin sıfır risk ile organize edilmesini şu an için imkansız olarak görüyoruz. Futbol endüstrisi de her sektör gibi zarardadır. Ancak bu zararı karşılamak için futbol dünyasını tehlikeli bir cenderenin içerisinde bırakmak dönüşü çok ağır zararlar verebilir. Covid-19 virüs tehlikesi geçmemiş, yeni yeni vakalar ve ölümler vardır. Ölüm riski yüksek bir durumda nasıl maçlara motive olunacak? Nasıl lig mücadelesi verilecek? Hepimizin sağlığını tehlikeye atarak ölümüne oynayın denilmesi kabul edilemez bir hatadır. Eskiden ölümüne oynamak bir motive sözcüğüydü. Şimdi ise gerçek oluyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Tokgöz, sarı-kırmızılı takımın yeniden Covid-19 virüs taramasından geçirildiğini, sonuçların cuma günü kendilerine ulaştırılacağını ve bunun akabinde de antrenmanlara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Mayıs 2020

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türk futboluyla ilgili açıklama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.Türkiye ve Almanya'da futbol liglerinin mayıs ve haziran aylarında yeniden başlama kararına yönelik soru üzerine Ryan, DSÖ'nün bu konuda karar merci olmadığını belirtti.DSÖ'nün farklı spor dallarından tüm spor federasyonlarına Kovid-19 riskinin nasıl yönetilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Ryan, "Ama, başlıca organizasyonlar veya bir faaliyetin devam edip etmeyeceğine dair biz bir karar almıyoruz" ifadesini kullandı. Ryan, Türkiye ve Almanya'da liglerin başlaması ve Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında, "Bu, federasyon (UEFA), ulusal federasyonlar ve bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapan hükümetlerin egemenlik hakkıdır" değerlendirmesinde bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 12 Haziran'da ligleri başlatacaklarını açıklaması futbol dünyasında tartışmalara neden oldu👇▪ Avrupa ligleri ne yapıyor?▪ Sağlık Bakanı ne demişti?▪ Fatih Terim'in sözleri akıllarda▪ Ertelendiğinde ve şimdi ne durumdayız? pic.twitter.com/QNpvQGAZue— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Mayıs 2020 "Sosyal ve ekonomik hayatlarımızın geri döndüğünü görmek istiyoruz" Maçların seyircili veya seyircisiz oynanması konusunda net yorum yapmayan Ryan, yeniden başlayacak liglerde futbolcu ve futbol çalışanlarının güvenliğinin önemli olduğunun altını çizerek, Liglerin başlayacağı ülke federasyonları veya hükümetlerin talepte bulunması halinde özel risk yönetimi tavsiyelerinde bulunmaya hazırız" dedi. Ryan, şöyle devam etti; "Hepimiz, sosyal ve ekonomik hayatlarımızın normale geri döndüğünü görmek istiyoruz. Soru şu; riskler nelerdir? Bu riskler nasıl yönetiliyor? Ve bunun başarılı olabilmesi için işleyecek süreç nedir? Bu nedenle, örneğin Türkiye ve Almanya için, risk yönetimi önlemlerinin ne şekilde uygulandığına dair özel bilgiler almamız gerektiğini düşünüyorum."Maçlar haziranda başlayacakTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık" ifadesini kullanmıştı. Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından kabul edilen tasarı kapsamında 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren “seyircisiz” olarak oynanabileceğine de onay verilmişti.#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Mayıs 2020

Mehmet Büyükekşi: Liglerin başlamasını istiyorduk Başkan Mehmet Büyükekşi, liglerin haziran ayının 2. haftasında başlaması yönünde alınan kararı değerlendirdi.Futbolu çok özlediklerini ve alınan kararı desteklediklerini belirten Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da liglerin başlayacağını açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de liglerin başlamasını istiyorduk. Bu kararı destekliyoruz. Özellikle son günlerde koronavirüsle ilgili yaşanan güzel gelişmeler önümüzdeki günlerde inşallah artarak devam edecek. 12 Haziran'a kadar da birçok yasak kalkmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Mayıs'ta berberlerin, kuaförlerin, alışveriş merkezlerinin açılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde hayat normale döner. Futbolu da çok özlemiştik. Alınacak tedbirlerle ligleri tamamlayıp, gelecek sezonun hazırlıklarına geçeriz" ifadelerini kullandı.Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Oynamak isteyen kulüpleri açıklayın#SüperLig, yeniden başlıyor... pic.twitter.com/MABsyhtdrm— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Mayıs 2020