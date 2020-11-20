Kötü haberi sosyal medyadan açıkladı: Maalesef yine sakatlandım

Hatayspor maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Pedro Henrique, antrenmanda sakatlandı. Sol üst bacak bölgesi kas zorlanması oluşan Pedro Henrique’nin tedavisine başlandı.

"Yaklaşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım"

Galatasaray ve Karagümrük ile oynanacak Süper Lig maçlarında görev alamayacak olan Brezilyalı futbolcu, "Maalesef yine sakatlandım. Yaklaşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım. Ama sakatlığım o kadar korkutucu değil. Daha güçlü döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hatayspor maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü hala üzgün olduğunun altını çizen Pedro Henrique, "Kırmızı karttan ötürü çok üzgünüm. Takımı, başkanımızı ve taraftarları sezon başında üzdüğüm için ama iyi günler göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimi hem takımıma hem taraftara affettireceğim" açıklaması yaptı.

Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor Süper Lig’in 8.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da mağlubiyetin faturası Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında Brezilyalı futbolcuya ceza verilmesi için yönetime öneri götüreceğini söyledi."Verilecek cezalar var"Tokgöz, "Hatayspor’u tebrik ediyorum. Bizim kazanmamız gereken maçtı. Maalesef 3 puanı kaybettik. Tabii ki bunun sorumluları var. Verilecek cezalar var" dedi."O kartı görmemeliydi"Maçın kırılma anı olarak Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, "Her ne olursa olsun, böyle profesyonel bir oyuncu defansa yardım etmek amacıyla da olsa o kartı görmemeliydi. Ben şahsen bu karttan ötürü Pedro’ya ceza verilmesi için yönetim kuruluna öneride bulanacağım" ifadelerini kullandı.Henrique özrü dilediKırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayımladı. Brezilyalı futbolcu, "Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum" paylaşımında bulundu.Hatayspor'a Kayseri deplasmanında tek gol yetti