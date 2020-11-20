SÜPER LİG

Kayserisporlu Pedro Henrique ne zaman sahalara dönecek?

Kötü haberi sosyal medyadan açıkladı: Maalesef yine sakatlandım

Süper Lig’in 9.haftasında deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique sakatlandı.

Haber Merkezi İHA
Henrique bu sezona istediği gibi başlayamadı.

Henrique bu sezona istediği gibi başlayamadı.

Hatayspor maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Pedro Henrique, antrenmanda sakatlandı. Sol üst bacak bölgesi kas zorlanması oluşan Pedro Henrique’nin tedavisine başlandı.

"Yaklaşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım"


Galatasaray ve Karagümrük ile oynanacak Süper Lig maçlarında görev alamayacak olan Brezilyalı futbolcu, "Maalesef yine sakatlandım. Yaklaşık 10 gün antrenmanlardan uzak kalacağım. Ama sakatlığım o kadar korkutucu değil. Daha güçlü döneceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hatayspor maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü hala üzgün olduğunun altını çizen Pedro Henrique, "Kırmızı karttan ötürü çok üzgünüm. Takımı, başkanımızı ve taraftarları sezon başında üzdüğüm için ama iyi günler göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimi hem takımıma hem taraftara affettireceğim" açıklaması yaptı.

Pedro Henrique, bacağının görüntüsünü paylaştı.
Pedro Henrique, bacağının görüntüsünü paylaştı.

Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor
Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor

Süper Lig’in 8.haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor’da mağlubiyetin faturası Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında yaptığı açıklamasında Brezilyalı futbolcuya ceza verilmesi için yönetime öneri götüreceğini söyledi."Verilecek cezalar var"Tokgöz, "Hatayspor’u tebrik ediyorum. Bizim kazanmamız gereken maçtı. Maalesef 3 puanı kaybettik. Tabii ki bunun sorumluları var. Verilecek cezalar var" dedi."O kartı görmemeliydi"Maçın kırılma anı olarak Pedro Henrique’nin gördüğü kırmızı kart olduğunu söyleyen Mustafa Tokgöz, "Her ne olursa olsun, böyle profesyonel bir oyuncu defansa yardım etmek amacıyla da olsa o kartı görmemeliydi. Ben şahsen bu karttan ötürü Pedro’ya ceza verilmesi için yönetim kuruluna öneride bulanacağım" ifadelerini kullandı.Henrique özrü dilediKırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayımladı. Brezilyalı futbolcu, "Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum" paylaşımında bulundu.Hatayspor'a Kayseri deplasmanında tek gol yetti

Süper Lig'in yıldızı gönülleri fethetti: Görür görmez arabasını kenara çekti ve yardım etti
Süper Lig'in yıldızı gönülleri fethetti: Görür görmez arabasını kenara çekti ve yardım etti

Kayserispor’un başarılı oyuncusu Pedro Henrique, saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da isminden söz ettiriyor. Oynadığı futbol ve attığı goller ile Kayserispor taraftarının gönlüne taht kuran Henrique, Kayseri sokaklarında adeta insanlık dersi verdi.Anne ve çocuğa yardım elini uzattı Brezilyalı futbolcu, Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında evinin yolunu tutarken, çöp konteyneri yanında yiyecek arayan bir anne ile çocuğuna yardım elini uzattı.Pedro Henrique, aracını kenara çekip yiyecek malzemelerinin olduğu poşeti anne ve çocuğuna götürdü. Elleriyle poşetin içerisindeki yiyecekleri çıkarıp anne ile çocuğuna veren tecrübeli futbolcu, ardından aracına binerek evine gitti.Süper Lig'de oynayan Brezilyalı futbolcu hacamat yaptırdı

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