SÜPER LİG

Kayserisporlu taraftarlardan futbolculara ültimatom

Hes Kablo Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale açıklama yaptı. Kadrodaki futbolcular için 'ruhsuz' denilen açıklamada, "Herkesin kendine çeki düzen verip Kayserispor armasının ve formasının ağırlığını anlaması gerekmektedir. Aksi halde gerçek Kayserispor sahiplerinin Karpuzatan Tesisleri'ne ziyareti kaçınılmaz olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi İHA
Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 19. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 19. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’de sadece 2 galibiyet alan Hes Kablo Kayserispor’da moraller bozuk.

Kapalı Kale taraftar grubu yaptığı açıklamada, “Geride bırakmış olduğumuz 13 maçın sonunda 2 galibiyet alarak sadece 10 puan toplamış bulunmaktayız. Her ne kadar geçen sezon sonunda kamuoyu ve taraftarlarımızca kulüpte bir futbol aklının olmadığını ve acilen gerekli tedbirlerin alınması gerektiği üzerine basıla basıla söylense de bu uyarılar dikkatte dahi alınmamıştır. Oysa ki kadrodaki ruhsuz futbolcuların üzerine sezon başı yapılan yanlış transferler bugünlerin habercisiydi. Buradan tüm Kayserispor camiasına sesleniyoruz. Herkesin kendine çeki düzen verip Kayserispor armasının ve formasının ağırlığını anlaması gerekmektedir. Aksi halde gerçek Kayserispor sahiplerinin Karpuzatan Tesisleri'ne ziyareti kaçınılmaz olacaktır” denildi.

Kazanmayı unuttu

Ligin 1. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı yendiğinden beri iç sahada galibiyet alamayan Hes Kablo Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Ankaragücü maçından bu yana galibiyet alamıyor.

Son 9 maçında 4 beraberlik 5 mağlubiyet alan Kayserispor, bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. 14 hafta sonrasında 10 puanla kalan sarı kırmızılı ekip ligde 19.sırada kaldı.

Konyaspor son dakikada geri döndü
Konyaspor son dakikada geri döndü

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor, geriden gelerek 2-1 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 89. dakikada penaltıdan Henrique ve 90+8. dakikada Jevtovic attı. Kayserispor'un tek golünü ise 45+5. dakikada penaltıdan Henrique kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Lennon 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 18'e yükseltirken, Kayserispor ise 10 puanda kaldı.Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.



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