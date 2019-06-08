SÜPER LİG

Kayserispor'un transfer hedefi Emrah Başsan

Kayserispor transfer komitesi, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan yerli oyuncu olan Emrah Başsan'ı listeye aldı.

Haber Merkezi IHA
Emrah Başsan geride bıraktığımız sezon 1 gol atarken 10 da asist yaptı.

Emrah Başsan geride bıraktığımız sezon 1 gol atarken 10 da asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezon 41 puanla 10. sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak istiyor. Olağanüstü Genel Kurul yaparak ekonomik güce kavuşmak isteyen sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları da sürüyor.

Geçen sezon Süper Lig'de son 3 takım arasında kalan ve küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen orta saha ve kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı transfer listesine alan sarı-kırmızılı kulüp yöneticileri, genel kurul sonrasında bu oyuncuya imza attırmayı planlıyor.

Emrah Başsan'ın kariyeri

17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Orta saha ve kanatlarda oynuyor. Sol ayağına daha çok hakim. Sırasıyla Pendikspor (2 sezon), Antalyaspor (5 sezon), Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi. 54 gol attı. 19 kez sarı kart gördü, hiç kırmızı kart görmedi.

Sezonu 10 asistle tamamladı

Geride kalan 2018-2019 sezonunda 31 maçta forma giyerken 1 gol atıp 10 asist yaptı. Emrah Başsan'ın Erzurumspor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi.



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