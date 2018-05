Kayserispor'un yeni hocası Ertuğrul Sağlam

Kayserispor'da Marius Sumudica'nın takımdan ayrılması sonrasında sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü belli oldu.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, son olarak İran'da Tractor Sazi takımını çalıştıran Ertuğrul Sağlam'la anlaşmaya vardı.

Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda Bursaspor'la şampiyonluk yaşamış ve Türk futbolunda unutulmayacak bir başarıya imza atmıştı. Sağlam, bu sezonun başında lige yeni çıkan takımlardan Yeni Malatya ile sözleşme imzalamış ancak yönetimle olan anlaşmazlıklar yüzünden görevinden ayrılmıştı.

Kayserispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Sağlam şu ifadeleri kullandı;

"Bugün güzel bir gün. Hepimizin beklediği Ramazan’ın ilk günü. Her şeyden önce Ramazan ile başlayan bu birlikteliğin hayırlı olacağına inanıyorum. Burada olmama vesile olan Kayserispor taraftarına, başkanımıza ve onunla fikir birliği yapan herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kayseri’ye indiğim zaman kendi memleketimize gelmiş olmanın huzuru içimi kapladı. Uzun yıllar sonra tekrar Kayseri’de olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah Türk futboluna altın harflerle yazılacak yeni bir başarını hikayesinin temelleri bugün burada atılıyor. Herkes iyi niyetli"

Traktör Sazi'den Ertuğrul Sağlam paylaşımı Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran ekiplerinden Traktör Sazi'nin başına geçti.Ertuğrul Sağlam, Tebriz kentinde düzenlenen törende, İran'ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzaladı."Ülkemde gibiyim"İmza töreninde konuşan Sağlam, "25 milyon Türk taraftarıyla Traktör Sazi takımı İran'ın en köklü takımlarından biridir" dedi.Kendisini ülkesinde gibi hissettiğini ifade eden Sağlam, gösterilen yakın ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.'İki beden bir can' videosu114 bin kişinin takip ettiği Tractör Sazi'nin sosyal medya hesabından Ertuğrul Sağlam ile ilgili sürpriz bir video hazırlandı. Sağlam'ın görüntülerine yer verilen videoda, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğine vurgu yapıldı.İşte 'İki beden bir can' notuyla paylaşılan o video; Tractor Sazi F.C. (@tiraxturclub)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 19, 2018 at 9:03öö PST)