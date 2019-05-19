Kazanan şampiyon

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, bugün şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan G.saray ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Başakşehir arasında oynanacak maçı kazanacak takım, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise sezonu şampiyon tamamlayacak takım, son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak.

G.saray sezonun son haftasında deplasmanda Sivasspor, Başakşehir ise sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. G.Saray ile Başakşehir arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki maç 1-1 berabere bitti. Bugünkü müsabakanın da eşitlikle sonuçlanması durumunda taraflar arasında genel averaja bakılacak. G.Saray’ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde sarı-kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, turuncu-lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

G.Saray şampiyonluğa ulaşması durumunda üst üste 2’nci, toplamda ise 22’nci kez bu başarıyı tekrarlayacak. Başakşehir ise müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda tarihinde ilk şampiyonluğu elde edip, 61. sezonu geçirilen lig tarihinde G.saray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından 6. şampiyon olarak tarihe geçecek.

Galatasaray ile Başakşehir, kazanan tarafın 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Süper Lig’de 22. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10’unu Galatasaray, 6’sını Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 35 golüne, Başakşehir 32 golle cevap verdi.

Galatasaray rekabette 10-6 önde

Galatasaray ile Başakşehir, kazanan tarafın 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Süper Lig’de 22. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10’unu Galatasaray, 6’sını Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 35 golüne, Başakşehir 32 golle cevap verdi.





Kim şampiyon olacak? 🍿 pic.twitter.com/NQGC70wQaz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Mayıs 2019

Sahasında rekor kıracak

Galatasaray, Başakşehir maçında puan alması halinde sahasında yenilmezlik rekorunu kıracak. Türk Telekom Stadı’nda son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde egale etmişti. Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta rakiplerine mağlup olmayan Galatasaray, Başakşehir karşısında puanla ayrılması halinde rekorunu 36 maça çıkartacak. Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30’unu kazanırken, 5’inde berabere kaldı.

Emre'nin durumu belirsiz

Başakşehir’de Galatasaray maçı öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu’nun durumu belirsizliğini koruyor. İstanbul ekibinin, sahasında Ankaragücü’nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre’nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti. Yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan maçta görev alamayacak.