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Kazanmayı unuttular: Göztepe'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti herkesi şaşırttı

Kazanmayı unuttular: Göztepe'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti herkesi şaşırttı

11:378/04/2025, Salı
IHA
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Göztepe, Süper Lig’de 9 maçtır kazanamıyor
Göztepe, Süper Lig’de 9 maçtır kazanamıyor

Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, bu süreçte galibiyet almayı başaramadı.

Trendyol Süper Lig’de sezona flaş bir giriş yapan fakat daha sonra düşüşe geçen Göztepe, son 9 maçında ise galibiyete hasret kaldı. Bu süreçte 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, istediği sonuçları bir türlü almayı başaramadı.


İzmir ekibi, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor ve Sivasspor karşılaşmalarını kaybederken; Bodrum FK, Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı. Toplayabileceği 27 puanın sadece 5’ini alabilen sarı-kırmızılılar, haftayı 39 puanla 7. sırada tamamladı.


Avrupa potasıyla puan farkı 9

Göztepe, ligdeki 9 maçtır istediği sonuçları alamayınca hem puan tablosunda orta sıralara doğru geriledi hem de Avrupa potasının son basamağı olan 4. sıra ile arasındaki puan farkının 9’a çıkmasına engel olamadı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da istedikleri galibiyetleri alamadıkları için ligdeki durumun Avrupa hedefi için karmaşık hale geldiğini ifade etti. Bulgar teknik adam, hem kupadan hem de ligden Avrupa kupalarına katılmak için şartları zorlayacaklarını dile getirdi.




#Göztepe
#Süper Lig
#galibiyet

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