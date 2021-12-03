Kemal Erdoğan: “Hocamıza ve takıma inanıyorum”

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda eşleşmeler çekilen kura ile belirlendi. Altay ile eşleşen Beşiktaş’ta ise yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan, basın mensuplarına kura ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zor bir rakip çektiklerinin altını çizen Erdoğan, “Keyifli bir maç olacak. İki siyah-beyazın çekişmesi olacak. Hak eden kazansın diğer takımlara kıyasla bence iyi bir takım zorlu bir takım bekleyip göreceğiz. Biz de onlar gibi Süper Lig’de mücadele ediyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Türkiye kupası çok önemli. Kazanan direkt UEFA’ya gidiyor. Dolayısıyla Beşiktaş ve diğer takımlar için çok önem arz ediyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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“Kasımpaşa’ya kazanmak için gidiyoruz”

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçını da değerlendiren Kemal Erdoğan, “Kasımpaşa maçına da her takıma olduğu gibi kazanmak için gidiyoruz İyi hazırlandık. Zor günler geçirdik, bundan sonra daha iyi olacağını umut ediyorum ve iyi hazırlanan bir takım var. Sinerjiyi daha iyi yakalayacağımızı düşünüyorum. İyi çalıştılar güzel bir maç olacak kazanmak için gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sergen Hocamızla zaten birlikteydik”

Teknik direktör Sergen Yalçın ve takıma şampiyonluk yolunda inandığını belirten Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

“Biz yolumuzdan hiç ayrılmadık. Devam etme kararı değil zaten birlikteydik. Tabii ki Sergen Hocamız çok iyi bir Beşiktaşlı. Alınan sonuçlara biz de kendisi de çok üzülüyor. Çare bulmaya çözüm bulmaya çalışıyor. Basın toplantısında da sizlere anlattı, çözüm bulmaya çalıştığını söyledi. Yılmadan devam edeceğiz. Biz birlikteyiz, hep birlikte bir şeyi başaracaksak başaracağız. İlk geldiği zaman üçüncü olduk geçen yıl hem kupayı hem ligi kazandık dolayısıyla yapabiliriz. Kadroya baktığınız zaman çok çok daha iyi bir kadromuz var. Oyuncularımızın hepsi birbirinden değerli, yapabiliriz. Daha çok erken ve yolumuz uzun. Daha önce başardık. Sergen Hoca heyecanı adrenalini seviyor. Bize heyecan yaşatıyor. Geçen yıl da aynı heyecanları yaşattı ama hedefimize ulaştık. Ben çok çok inanıyorum kendisine ve takıma. Gerçekten kaliteli bir kadroyuz yapamayacağımız bir şey değil. Evet Trabzonspor baya puan farkını açtı ama 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Sezon sonunu bekleyeceğiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız.”

“Lütfen altyapıda tesisleşme atağına geçelim”

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