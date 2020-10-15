Kenan Karaman'dan transfer açıklaması: Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar
A Milli Takım'da son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'la bir sezon sözleşmesinin kaldığını hatırlatarak, "Sözleşmem bitiyor bu sene. Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Zorluklar çıkardılar ama sözleşmem bitiyor. İnşallah iyi performans göstererek iyi yerlere gelirim" dedi.
Haber MerkeziDHA
Türkiye A Milli Takımı ve Alman kulübü Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, Sırbistan karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum" dedi.
"Takım olarak yorgunduk"
Milli takım ile çıktığı son 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak yorgunduk. Bu kamp yoğun geçti. Takımı tebrik ediyorum. 2-0'dan yine geri gelmeyi başardık. Bu bence büyük bir karakter. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama 1 puan iyi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Maçların ikinci yarısındaki oyunu ilk yarıda da göstermeliyiz"
Ay yıldızlıların oynadığı maçlarda ikinci yarı daha etkili performans göstermesini de değerlendiren golcü oyuncu, "İlk yarı fazla önde basamadık. Biraz pasif kaldık. Rakibi oyuna dahil ettik. İkinci yarı sistemin değişmesiyle daha çok önce baskı yapabildik. İkinci yarıda top daha çok bizdeydi. Bunu diğer maçlarda ilk yarıdan başlayarak yapmalıyız. Yine de iyi reaksiyon gösterdik" diye konuştu.
"Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyorum"
Kulübünde çok iyi çalıştığını ve bu nedenle de milli takıma hazır geldiğini belirten Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum. Bu da takıma yansıyor. Bu kamp benim için iyi geçti. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.
"Ayrılmak istedim ama kulübüm bırakmadı"
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Karaman, "Sözleşmem bitiyor bu sene. Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Zorluklar çıkardılar ama sözleşmem bitiyor. İnşallah iyi performans göstererek iyi yerlere gelirim" açıklamasında bulundu.
Yorum