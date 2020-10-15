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Kenan Karaman'dan transfer açıklaması: Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar

A Milli Takım'da son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'la bir sezon sözleşmesinin kaldığını hatırlatarak, "Sözleşmem bitiyor bu sene. Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Zorluklar çıkardılar ama sözleşmem bitiyor. İnşallah iyi performans göstererek iyi yerlere gelirim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kenan Karaman'ın adı transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı.

Kenan Karaman'ın adı transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı.

Türkiye A Milli Takımı ve Alman kulübü Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, Sırbistan karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum" dedi.

"Takım olarak yorgunduk"

Milli takım ile çıktığı son 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki oyuncu, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak yorgunduk. Bu kamp yoğun geçti. Takımı tebrik ediyorum. 2-0'dan yine geri gelmeyi başardık. Bu bence büyük bir karakter. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama 1 puan iyi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Takımın maçı yine nefes kesti: Telekom'da 4 gol var 1 de kırmızı kart
Milli Takımın maçı yine nefes kesti: Telekom'da 4 gol var 1 de kırmızı kart

Sırbistan karşısında ikinci yarıda 2-0 geriye düşen milli takıma, beraberliği getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan attı. Milli takım, gruptaki beşinci maçını 15 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda Rusya ile oynayacak.Maçtan dakikalar;1. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan ceza sahasına girmeden pasını Kenan Karaman’a verdi. Kenan’ın ceza alanı içi sol çaprazından yaptığı vuruşu savunma araya girerek kornere gönderdi.2. dakikada Cengiz Ünder sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hakan Çalhanoğlu’na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.21. dakikada sol kanattan Ristic’in yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Milinkovic-Savic’in kafa vuruşunda top yerden de sekerek ağlarla buluştu. 0-146. dakikada Kolarov’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mlenkovic’in kafa vuruşu üstten auta gitti.48. dakikada ceza alanında Filip Djuricic’in kaptırdığı topa hareketlenen Milinkovic-Savic’in Okay Yokuşlu’nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Kabakov, penaltı noktasını gösterdi.49. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Mitrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-257. dakikada ceza yayında Kenan Karaman ile duvar pası yaparak ceza sahası içine giren Hakan Çalhanoğlu yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-261. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla ceza yayı sol tarafında topu önünde bulan Cengiz Ünder’in vuruşunda kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.65. dakikada Mitrovic’in ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’un müdahalesinin ardından direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Dmitrovic sağ köşeye uzanarak çıkardı.76. dakikada Sırbistan savunmasının uzaklaştırmak istediği topta Hakan Çalhanoğlu buluştu. Hakan’ın sert şutunda top Ozan’ın önüne düştü. Altıpas üzerinde topla bulaşan Ozan, takımına berberliği getiren golü kaydetti. 2-282. dakikada Lazovic’in sağ kanattan ortasına Vlahovic kafa ile vurdu. Mert’i geçen topu Merih çizgi üzerinden son anda çıkararak tehlikeyi savurdu.86. dakikada ceza yayında topla buluşan Sergej Milinkovic-Savic’in sert şutunda Mert Günok sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.90+1. dakikada Aleksandar Kolarov’un kullandığı frikik vuruşunda Mert topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında, Gudelj’in göğüs pasını alan Vlahovic’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.Türkiye-Sırbistan maç özeti;Sırbistan&#39;ı konuk eden Ay yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2&#39;lik beraberlikle ayrıldı.İşte maçın özeti. pic.twitter.com/HXh2qjaWoH&mdash; TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020 Sırbistan ile 2 maçta 2 beraberlikA Milli Futbol Takımının, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla karşı karşıya geldiği Sırbistan ile oynadığı iki maç da beraberlikle sona erdi. Rusya'ya deplasmanda 3-1, Macaristan'a da sahasında 1-0 yenilen Sırbistan grupta topladığı 2 puanı da Türkiye karşısında elde etti.Hakan Çalhanoğlu 50. maçında golünü attıA Milli Futbol Takımının 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 50. maçta golünü atmayı başardı. Sırbistan karşısında, milli takımın ilk golünü atan Hakan, ay-yıldızlı forma ile gol sayısını da 11'e yükseltti.Burak Yılmaz, Rusya maçında yokAy-yıldızı ekibin Sırbistan ile oynadığı maçta Burak Yılmaz kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.UEFA Uluslar Ligi&#39;nde A Milli Tamımız, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/OELXjwig3B&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2020

"Maçların ikinci yarısındaki oyunu ilk yarıda da göstermeliyiz"

Ay yıldızlıların oynadığı maçlarda ikinci yarı daha etkili performans göstermesini de değerlendiren golcü oyuncu, "İlk yarı fazla önde basamadık. Biraz pasif kaldık. Rakibi oyuna dahil ettik. İkinci yarı sistemin değişmesiyle daha çok önce baskı yapabildik. İkinci yarıda top daha çok bizdeydi. Bunu diğer maçlarda ilk yarıdan başlayarak yapmalıyız. Yine de iyi reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

Kenan Karaman'ın Almanya maçındaki gol sevinci.
Kenan Karaman'ın Almanya maçındaki gol sevinci.

"Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyorum"

Kulübünde çok iyi çalıştığını ve bu nedenle de milli takıma hazır geldiğini belirten Karaman, "Takımımda her zaman çok çalışıyorum milli takıma da geldiğimde yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bazen iyi bazen de kötü oluyor ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum. Bu da takıma yansıyor. Bu kamp benim için iyi geçti. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"Ayrılmak istedim ama kulübüm bırakmadı"

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Karaman, "Sözleşmem bitiyor bu sene. Takımdan ayrılmak istedim ama bırakmadılar. Zorluklar çıkardılar ama sözleşmem bitiyor. İnşallah iyi performans göstererek iyi yerlere gelirim" açıklamasında bulundu.

Ay-Yıldızlılar pes etmedi: Almanya'yı yıkan gol son dakikada geldi
Ay-Yıldızlılar pes etmedi: Almanya'yı yıkan gol son dakikada geldi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Köln'de bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan maçta ay yıldızlıların gollerini 49'uncu dakikada Ozan Tufan, 67'nci dakikada Efecan Karaca ve 90 4'üncü dakikada Kenan Karaman atarken, Almanya'nın golleri ise 45 1'inci dakikada Draxler, 58'inci dakikada Neuhaus ve 81'inci dakikada Waldschmidt'ten geldi. Karşılaşmanın önemli anları;45 1'inci dakikada Havertz'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Draxler ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve topu kaleci Mert Günok'un yanından ağlara yolladı: 1-0.49'uncu dakikada Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı bölgesinde topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı çektikten sonra sağ ayağının içi ile düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1.58'inci dakikada ceza sahasına sokulan Havertz'ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, yerden vuruşu ile fileleri sarstı: 2-1.67'nci dakikada yaptığı baskı ile Neuhaus'dan topu çalan Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Leno'yu avladı ve yeniden maça beraberliği getirdi: 2-2.81'inci dakikada sol kanattan gelişen Almanya atağında Gosens ortasını penaltı noktasına doğru kesti. Savunmadan seken topu önünde bulan Waldschmidt yaptığı düzgün vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.87'nci dakikada Kenan Karaman'ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.90+4'üncü dakikada Almanya ceza sahası yayının çevresinde bulunan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Kenan Karaman'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş ağları sarstı: 3-3.Ne düşünüyorsunuz? pic.twitter.com/2IBBzpR7qz&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 7, 2020 Gurbetçilerden milli takıma destekAlmanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) kararıyla 300 seyircinin katılımıyla oynanan müsabakada, bu 300 kişinin arasında yer alan bir grup gurbetçi taraftar, ay yıldızlılara maç boyunca destek verdi. Az sayıda bulunan Türk seyirciler, yaptıkları tezahüratlarla milli takımı yalnız bırakmadı.Nihat Özdemir maçı takip ettiTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir müsabakayı, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte RheinEnergie Stadyumu protokol tribününde takip etti.Almanya-Türkiye maç özetiA Milli Takımımız üç kez geriye düştü ancak pes etmedi.Milliler 90+4&#39;te bulduğu golle Almanya karşısında sahadan 3-3&#39;lük beraberlikle ayrıldı.İşte maçın özeti... pic.twitter.com/AFVEgDIEdg&mdash; TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020 Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı gol sosyal medyada gündem olduAlmanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu Almanya milli marşını okumadı

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