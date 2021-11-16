Karadağ maçında Abdüş-Kerem ortaklığı: Taraftarı mest eden gol

A Milli Takımımızın Karadağ deplasmanında bulduğu gol sosyal medyada dikkat çekti.
Oyunun sıkıştığı anlarda Abdülkadir Ömür'ün şık pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu milli takımın eşitlik sayısını kaydetti.
İşte sosyal medyada büyük takdir gören o gol;
🇹🇷⚽ GOOOLL! | Boşluğu bulduk, affetmedik! Kerem Aktürkoğlu sahnede! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/ucnMgJ7fpi
🇹🇷⚽ GOOOLL! | Boşluğu bulduk, affetmedik! Kerem Aktürkoğlu sahnede! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/ucnMgJ7fpi— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2021