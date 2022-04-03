Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) dün vefat etti.
Galatasaray’ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli’ye geldi. Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami’nde cenaze namazı kılındı.
Nezahat Aktürkoğlu’nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90), Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. pic.twitter.com/9YQfMFlUvE
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90), Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. pic.twitter.com/9YQfMFlUvE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 3, 2022