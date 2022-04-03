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Spor Kerem Aktürkoğlunun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
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Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu’nun Gölcük’te bulunan babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.

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Haber Merkezi İHA
Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
Kerem cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) dün vefat etti.

Galatasaray’ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli’ye geldi. Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami’nde cenaze namazı kılındı.

Nezahat Aktürkoğlu’nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.

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