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Kevin de Bruyne'nin Manchester City'deki geleceği men cezasına bağlı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, takımının Finansal Fair Play kuralları gereği Avrupa kupalarından aldığı 2 yıl men cezası kaldırılmazsa ayrılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Kevin De Bruyne bu sezon 35 maçta 9 gol ve 20 asistle oynadı.

Kevin De Bruyne bu sezon 35 maçta 9 gol ve 20 asistle oynadı.

Manchester City forması giyen Belçikalı oyuncu Kevin de Bruyne, takımının aldıkları cezaya itiraz edeceğini ve kendisinin de geleceğinin bu karar bağlı olduğunu açıkladı.

Ülkesinin Het Laatste Nieuws gazetesine konuşan Belçikalı oyuncu, "Kulüp bize itiraz edeceklerini ve cezanın kaldırılacağından yüzde yüz emin olduklarını söyledi. Bu yüzden şimdilik neler olacağını bekliyorum. Takımıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Men cezasının kaldırıldığı takdirde sorun yaşamayacağını aktaran 28 yaşındaki orta saha, "Son karar verildiğinde her şeyi tekrar gözden geçireceğim. 2 yıllık men cezası burada kalmam için çok uzun bir zaman. Bir yıl ceza verilirse değerlendiririm" değerlendirmesinde bulundu.

Manchester City'de 5 yıldır forma giydiğini hatırlatan De Bruyne, "Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyorum. Ayrıca İngiltere'deyim. Bence dünyanın en iyi ligi ve burada olmaktan mutluyum. Bu bana en iyi olmak için mücadele etme şansı veriyor ve buna ihtiyacım var" yorumunu yaptı.

  • UEFA, Manchester City'ye Finansal Fair Play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon euro para cezası vermişti.


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