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Kim Min Jae Napoli'ye imza atmak için İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oluyor. Başarılı stoperin en geç çarşamba günü İtalya'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim Min Jae Napoliye imza atmak için İtalyaya gidiyor
Transfermarkt verilerine göre Kim Min Jae'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

İtalya ekibi Napoli, Kim Min-Jae’nin transferini bitirmeye yaklaştı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 25 yaşındaki oyuncu için “Transferi yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim” dedi.

İtalya'ya gidiyor

İtalyan ekibi Kim’in bonservisi için Fenerbahçe’ye 19.5 milyon euro ödeyecek. 25 yaşındaki stoperin en geç çarşamba günü İtalya'ya gitmesi ve sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

  • Geride bıraktığımız sezon Çin Ligi takımlarından BJ Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Kim Min Jae, sarı-lacivertli formayı 39 karşılaşmada giydi.

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