Kim Min Jae Napoli'ye imza atmak için İtalya'ya gidiyor

İtalya ekibi Napoli, Kim Min-Jae’nin transferini bitirmeye yaklaştı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 25 yaşındaki oyuncu için “Transferi yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim” dedi.
İtalya'ya gidiyor
İtalyan ekibi Kim’in bonservisi için Fenerbahçe’ye 19.5 milyon euro ödeyecek. 25 yaşındaki stoperin en geç çarşamba günü İtalya'ya gitmesi ve sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
- Geride bıraktığımız sezon Çin Ligi takımlarından BJ Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Kim Min Jae, sarı-lacivertli formayı 39 karşılaşmada giydi.
Gianluca Di Marzio: "Kim Min Jae'nin transferi bir iki saat içerisinde gerçekleşecek" pic.twitter.com/igmcgr5uwd
Gianluca Di Marzio: "Kim Min Jae'nin transferi bir iki saat içerisinde gerçekleşecek" pic.twitter.com/igmcgr5uwd— SPOR (@yenisafakspor) July 23, 2022