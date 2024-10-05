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Kocaelispor Başkanı Recep Durul hastaneye kaldırıldı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul hastaneye kaldırıldı

17:155/10/2024, samedi
IHA
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Kulüp yetkilileri Recep Durul'u hastanede ziyaret etti.
Kulüp yetkilileri Recep Durul'u hastanede ziyaret etti.

Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor’un kulüp başkanı Recep Durul, enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırılarak müşahede altına alındı.

Kocaelispor’un kulüp başkanı Recep Durul hastaneye kaldırıldı. Deri altı enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan Durul’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kulüpten yapılan açıklamada sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:


“Başkanımız Recep Durul deri altı cilt enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alınmıştır. Başkanımız Recep Durul’un sağlık durumu iyi olup müşahede altında tutulmaktadır.”






#Kocaelispor
#1. Lig
#Recep Durul

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