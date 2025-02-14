Kocaelispor'dan açıklama geldi: Antrenmana çıkmama konusu doğru değil

Oyuncuların antrenmana çıkmama durumunun söz konusu olmadığını dile getiren Genç, "Bugün antrenman yok ki çıkmama kararı olsun. O öyle bir şey değil. Para sorununa da gelirsek para sorunu zaten var ve bu sorun peyderpey çözülüyor. Para sorunu her yerde var. Sadece bizde değil ki. Ama çözülüyor, bunda bir problem yok. Antrenmana çıkmama diye bir şey yok. Takım kampta, maçtan bir gün önce sadece ter antrenmanı var. Futbolcuların, yönetim olarak bizlere böyle bir tepkisi yok. Paralarını istiyorlar mı? Elbette istiyorlar. Tabii ki isteyecekler. Ödeme de bugün yapılacak. Onunla ilgili sıkıntı yok" dedi.